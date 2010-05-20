Крюковский ВСЗ увеличил производство грузовых вагонов

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» ( Кременчуг, Полтавской обл.) в январе-апреле 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличило производство грузовых вагонов в 4 раза или на 2031 вагона – до 2708 вагонов.

Об этом журналистам сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3 тыс. 300 штук.