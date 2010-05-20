В Винницкой обл. машиностроители увеличили производство

В Винницкой области предприятия машиностроения в январе-апреле 2010 года, по сравнению с январем-апрелем 2009 года, увеличили производство на 21,8%.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном агентству УНИАН.

В апреле 2010 года по сравнению с апрелем 2009 года предприятия машиностроения области увеличили производство на 47%, а по сравнению с мартом 2010 года - сократили на 2,2%.

В отчетном периоде наблюдалось увеличение объемов в производстве насосов объемных ротационных на 3,8%, производстве двигателей и силовых установок гидравлических и пневматических линейного действия - на 1,5%.

В производстве сельскохозяйственной техники в 12 раз увеличился выпуск машин для внесения удобрений и борон дисковых, а также в 3 раза увеличился выпуск приборов для отопления помещений и обогрева почвы.

Также увеличился выпуск приборов для измерения физических и химических величин на 72,7, газомеров - на 11%.

В то же время, за отчетный период производство насосов центробежных для перекачки жидкостей других и подъемников жидкостей уменьшилось на 4,3%, в производстве электрических машин и аппаратуры уменьшился выпуск приборов электрических охранительной и пожарной сигнализации на 24,5%.