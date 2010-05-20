Ефименко: Минтранс пока не намерен повышать ж/д тарифы

Министерство транспорта и связи Украины намерено вынести на рассмотрение Кабинета министров вопрос убыточности пассажирских железнодорожных перевозок, но повышать тарифы пока не намерено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

«Серьезная проблема, которую мы будем поднимать на Кабинете министров – это убытки от пассажирских перевозок. Во всех странах, где я был, - Казахстане, Беларуси, России – это вопрос дотаций, он решен. Этот вопрос будет решаться в ближайшее время», - сказал министр.

В то же время, он уточнил, что тарифы на проезд в поездах не будут повышать в ближайшее время.

«Мы пока что не рассматриваем вопрос повышения тарифов, и в ближайшее время, в краткосрочной перспективе, этого не будет. Но мы поднимем перед Кабмином этот вопрос», - сказал он. По словам министра, это непростое решение, и Минтранс не будет решать вопрос повышения тарифов сам, без участия правительства.