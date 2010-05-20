Все финпланы предприятий отрасли скоро будут утверждены

Все финансовые планы предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу управления Министерства транспорта и связи, будут утверждены в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом сказал сегодня Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО во время заседания Коллегии.

«Длительное время работа по финансовым планам была заблокирована, что привело к тому, что уже больше квартала предприятия отрасли вынуждены работать без утвержденных документов. В настоящее время эта работа разблокирована. Мы должны нести полную ответственность за будущее наших предприятий и принятие эффективных решений», - сказал он.

К.ЕФИМЕНКО также отметил, что с 1 июня 2010 года начнется работа над финансовыми планами государственных предприятий отрасли на 2011 год.