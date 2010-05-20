ОЖД внесла изменения в новый график движения поездов

Одесская железная дорога завершила разработку нового графика движения пассажирских поездов на 2010-2011 годы, который вводится с 30 мая 2010 года, и внесла ряд изменений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

В графике движения предусмотрено курсирование нового транзитного №545/546 поезда Днепропетровск-Львов. Из-за отсутствия спроса на билеты и низкую населенность поездов отменено движение следующих поездов: №155/156 Киев-Одесса; №555/556 Николаев-Москва; №698/697 Херсон-Новосела.

По многократным пожеланиям пассажиров изменили маршрут следования поезда №110/109 Львов-Херсон, теперь он будет заходить в Котовск.

Номер поезда Николаев-Киев изменен с 420/419 на 210/209, это предопределено ускорением движения отмеченного поезда.

В летний период запланировано открыть 22 дополнительные билетные кассы на наибольших вокзалах и станциях Одесской железной дороги (Одесса-Головна, Херсон, Николаев, им. Т. Шевченко, Черкассы, Котовск). Всего на железной дороге будут работать 288 касс, 53 из которых является пригородными.