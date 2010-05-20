ДЖД готова к перевозке пассажиров летом

Донецкие железнодорожники завершили подготовку к перевозке пассажиров в пригородном сообщении летом.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, для перевозки пассажиров в пригородном сообщении летом на Донецкой железной дороге будет задействовано 40 составов электропоездов и 30 составов дизель-поездов. Для удовлетворения потребностей пассажиров на крупнейших вокзалах (Луганск, Ясиновая, Дебальцево, Мариуполь, Красный Лиман, Краматорск) откроются 6 дополнительных касс для оформления проездных документов в пригородном сообщении.

Техника и инфраструктура к работе в летний период готовы. Ежесуточно в пригородном сообщении донецкие железнодорожники перевозят свыше 130 тыс. пассажиров. Обычно летом пассажиропоток растет приблизительно на 10%. В частности, на протяжении 4 месяцев 2010 г. перевезено 15 млн. 728 тыс. пассажиров, в том числе 13 млн. 862 тыс. (88,1%) - пассажиры льготных категорий.

В среднем ежесуточно на Донецкой железной дороге курсирует 220 пригородных поездов. На сегодня они курсируют с максимальным количеством вагонов. Кроме того, вопрос включения дополнительных вагонов находится под контролем, в случае необходимости будет увеличиваться количество рейсов на самые популярные направления.

Справка УНИАН. На сегодня тарифы на проезд железной дорогой в пригородном сообщении составляют на расстоянии до 5 км - 2,50 грн., до 10 км - 3 грн., до 20 км - 3,50 грн., до 100 км - 9,80 грн., до 300 км - 19,30 грн.