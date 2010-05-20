Скоростное движение в Украине является перспективой

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сегодня на пресс-конференции рассказал о перспективах создания скоростного железнодорожного движения в Украине. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи.

Как отметил министр, это серьезный вопрос, который стоит перед железной дорогой. «Мы мечтаем о скорости 140 км/ч, хотя наши коллеги-россияне уже имеют стабильные 250 км/ч на «экспрессе Невы», – рассказал он. В то же время, сложность в том, что в Украине соединено движение: по одним колеям идет и грузовой, и пассажирский поток. «Без строительства новых путей мы не можем на существующих колеях достичь высокой скорости, самое большее – 140 км/ч», - отметил министр.

По его мнению, после увеличения скорости движения поездов нужно будет серьезно рассматривать вопрос конкуренции с авиатранспортом.