Клюев в Крыму проведет совещание

Сегодня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ посетит с рабочей поездкой Крым, где примет участие в совещании по развитию экономики полуострова (промышленность, транспорт, связь, энергетика и т.д.).

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь первого вице-премьера, в совещании также будут участвовать профильные министры Украины и Совмина АРК.

Кроме того, в рамках поездки А.КЛЮЕВ ознакомится со строительством объездной дороги Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки и примет участие в презентации проекта по строительству пригородного железнодорожного узла в Симферополе.