В Днепропетровской обл. пассажироперевозки сократились

В Днепропетровской области за январь-апрель 2010 года объем пассажирских перевозок сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 206 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, общий пассажирооборот за указанный период составил 3,2 млрд. пасс./км, что на 2,8% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Железнодорожным транспортом региона перевезено 11,881 млн. пассажиров – на 0,2% меньше аналогичного показателя 2009 года. Пассажирооборот сократился на 0,3% и составил 944,3 млн. пасс./км.

Автомобильным транспортом области (с учетом перевозок, выполненных физлицами-предпринимателями) перевезено 126,14 млн. пассажиров, что на 4,8% меньше, чем по итогам января-апреля 2009 года. Пассажирооборот сократился на 5,9% – до 1,604 млрд. пасс./км.

Авиационным транспортом региона в январе-апреле 2010 года перевезено 176,7 тыс. пассажиров – на 45,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Авиапассажирооборот возрос за отчетный период на 50,2% и составил 166,1 млн. пасс./км.