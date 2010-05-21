Украина требует от России делимитации границы по советской линии

Украина требует от Российской Федерации признания административной границы бывших УССР и РСФСР в Керченском проливе государственной границей между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он сообщил, что в июне этого года планируется проведение 33-го раунда переговоров по делимитации границ между Украиной и РФ в Азовском море, Черном море и в Керченском проливе.

«Украинская сторона на переговорах требует признания Россией бывшей межреспубликанской административной границы в Керченском проливе как существующей сегодня украинско-российской государственной границы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что позиция Украины по этому вопросу на протяжении многих лет является неизменной.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября на расстоянии 102 метра от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в частности, относительно острова Тузла.

17 мая 2010 года во время визита к Украине Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

В тот же день после переговоров с Д.МЕДВЕДЕВЫМ Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что вопрос делимитации морской границы между Украиной и РФ будет решен положительно.