В Крыму объем грузоперевозок увеличился

Предприятия транспортного комплекса Автономной Республики Крым в январе-апреле 2010 года перевезли 3,4 млн. тонн грузов, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот в области увеличился на 18% – до 2 млрд. 446 млн. т/км.

В частности, железнодорожным транспортом области отправлено 1 млн. 698 тыс. тонн грузов, что составляет 50% от общего объема грузовых коммерческих перевозок. Грузооборот выполнен в объеме 2 млрд. 174 млн. т/км, что составляет 89% грузооборота транспортного комплекса автономии. По сравнению с январем-апрелем 2009 года объем отправлений железнодорожным транспортом увеличился на 18%.

Автомобильным транспортом Крыма на коммерческой основе за четыре месяца 2010 года перевезено 827 тыс. тонн грузов, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

За первые четыре месяца текущего года водным транспортом региона перевезено 176 тыс. тонн грузов и выполнен грузооборот в объеме 10 млн. т/км, что составляет соответственно 61% и 21% уровня января-апреля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2010 года предприятия транспортного комплекса Крыма перевезли почти 2,5 млн. тонн грузов, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2009 года.