В Крыму пассажироперевозки сократились

В январе-апреле 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с январем-апрелем 2009 г. сократилось на 8% и составило 71 млн. человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, объем выполненной транспортной работы по сравнению с 4 месяцами 2009 г. снизился на 1% и составил 1445 млн. пасс./км.

За январь-апрель 2010 г. автомобильным транспортом Крыма перевезено 44 млн. пассажиров и выполнено 667 млн. пасс./км пассажирской работы. По сравнению с январем-апрелем 2009 г. количество пассажиров, воспользовавшихся указанным видом транспорта, и пассажирооборот увеличились на 5%. Более 67% объема пассажирских автоперевозок выполняют физические лица-предприниматели.

Троллейбусами перевезено 18 млн. пассажиров, из них 73% - пассажиры с правом льготного проезда. Основная часть перевозок выполняется во внутригородском сообщении (94%), по сравнению с январем-апрелем 2009 г. количество пассажиров, перевезенных в этом виде сообщения, уменьшилось на 29%.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами трамвайного транспорта, по сравнению с январем-апрелем 2009 г. уменьшилось на 7% и составило 2,5 млн.

Перевозки пассажиров морским транспортом по сравнению с январем-апрелем 2009 г. возросли на 6%, величина этого показателя составила 86 тыс. пассажиров.

Железнодорожным транспортом перевезено 6,0 млн. пассажиров, что на 3% меньше, чем в январе-апреле 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта АРК, по сравнению с январем-мартом 2009 г. сократилось на 8% и составило 52 млн. человек.