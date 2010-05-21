ВР намерена упростить таможенные процедуры для участников Евро-2012

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о таможенном оформлении товаров, предназначенных для подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 321 из 430 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона разработан с целью реализации Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и гарантий, предоставленных Украиной в рамках подготовки к участию в тендере УЕФА на право проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Отмеченные гарантии предусматривают предоставление упрощенной и беспошлинной процедуры ввоза (вывоза) УЕФА, участниками чемпионата и назначенными лицами товаров, необходимых для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Законопроектом предусматривается: установление временных правил ввоза на таможенную территорию Украины и вывоза за пределы таможенной территории Украины товаров, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата, УЕФА, участниками чемпионата и назначенными лицами; установление временных правил ввоза на таможенную территорию Украины и вывоза за пределы таможенной территории Украины участниками чемпионата и назначенными лицами личных вещей и транспортных средств; урегулирование вопроса об освобождении от налогообложения операций по ввозу на территорию Украины УЕФА, участниками чемпионата и назначенными лицами товаров, предусмотренных статьей 11 проекта закона.

Проектом закона предлагается внести изменения в Таможенный кодекс Украины; Закон Украины «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине»; Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость»; Закон Украины «О Едином таможенном тарифе Украины».