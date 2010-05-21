«Укрречфлот» направит 10 млн. долл. на крупные проекты

АСК «Укрречфлот» в 2010 г. планирует вложить около 10 млн. долл. инвестиций в реализацию крупных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Валентин КАСАПЧУК.

По его словам, в прошлом году компания утвердила Стратегию генерального развития до 2015 года, и на 2010 г. в ее рамках предусмотрены именно такие инвестиции. Средства, запланированные к инвестированию, получат за счет госдеятельности, продажи непрофильных активов и привлечения инвестиций.

При этом крупнейшими проектами, в которые планируется вложить основной объем инвестиций в текущем году, станут новые элеваторы в Днепропетровском и Запорожском речных портах, отметил В.КАСАПЧУК. Элеваторы запланированы мощностью до 30 тыс. тонн одновременного хранения каждый. По Днепропетровскому элеватору строительство находится уже на стадии подписания договора с генподрядчиком, строительство планируется завершить в этом году. Строительство элеватора в Запорожском порту в т.г. завершат на 50%, остальное – в 2011 г. Ориентировочная стоимость каждого элеватора – 5-6 млн. долл.

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, судостроением, ремонтом судов. Имеет флот мощностью около 150 судов. Выполняет рейсы в бассейнах рек Дунай, Южный Буг, бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского, Северного и Мраморного морей.