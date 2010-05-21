Реструктуризация долга решает проблему ликвидности Укрзализныци

Реструктуризация задолженности позволяет решить проблему краткосрочной ликвидности и снять давление с других долговых инструментов «Укрзализныци».

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что в результате реструктуризации долга выплаты компании по финансовым обязательствам в 2010 году снизились на 330 млн. долларов. Реструктуризация кредитов «Укрзализныци» в 2010 году и реформа железнодорожной монополии в 2010-14 годах должны способствовать заказам компании на 700 пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода в этот период, считает аналитик.

По словам, С.ФУРСЫ, реструктуризация задолженности также повышает привлекательность внутренних облигаций структурных подразделений «Укрзализныци». В частности, аналитик рекомендует покупать облигации ЮЗЖД, доходность которых сейчас находится на уровне 19%.

Как сообщал УНИАН, по словам министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО, "Укрзализныця" подписала с Barclays capital bank договор о реструктуризации долга. «Подписаны условия с Barclays capital bank относительно долга 550 млн. долларов. Полное понимание с банком есть, на этом вопросе поставлена точка», - отметил он.

По словам К.ЕФИМЕНКО, долг реструктуризирован на 5 лет, при этом 330 млн. долларов в этом году "Укрзализныця" погашать не будет.

Справка УНИАН. В июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит выдан на три года с отсрочкой платежа. Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.