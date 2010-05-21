«Укрзализныця» планирует отремонтировать свыше 30 тыс. грузовых вагонов

В этом году Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует отремонтировать почти 30 тыс. 800 грузовых вагонов. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, с целью обеспечения объемов перевозок и содержания грузового подвижного состава в технически исправном состоянии «Укрзализныцей» на 2010 год разработана «Программа оздоровления инвентарного парка вагонов», которая, в частности, предусматривает 28,4 тыс. вагонов оздоровить деповским ремонтом, 1,4 тыс. - капитальным и 1 тыс. - капитальным ремонтом с продлением установленного нормативного срока службы. Кроме этого, запланировано модернизировать 10,6 тыс. вагонов с целью повышения эксплуатационного ресурса тележек.

Ремонты ведутся в 48 вагонных депо железных дорог Украины и на вагоноремонтных предприятиях, которые подчинены «Укрзализныце»: ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод», ГП «Укрспецвагон» и ГП «Укррефтранс».

В частности, за 4 месяца 2010 года уже отремонтировано 10,1 тыс. грузовых вагонов. За этот же период модернизировано 2,4 тыс. вагонов и построено вагоноремонтными заводами «Укрзализныци» 60 полувагонов. В текущем году «Укрзализныця» продлит сотрудничество с вагоностроительными заводами Украины относительно разработки новых образцов техники, таких как вагон-цистерна и вагон-платформа.

Учитывая рост объемов грузоперевозок в 1-м квартале текущего года на 9,8%, «Укрзализныцей» принято решение относительно выполнения дополнительных объемов капитального ремонта 720 полувагонов с продлением установленного нормативного срока службы.

Кроме этого, на протяжении 2010 года Планом капитальных вложений «Укрзализныци» для Донецкой железной дороги за средства ЕБРР предусмотрено закупить 2225 полувагонов, из которых 1400 будут изготовлены на вагоностроительных заводах Украины, а также для Приднепровской железной дороги будут приобретены 825 полувагонов производства вагоноремонтных заводов «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Всего на железных дорогах Украины на ремонте и техническом обслуживании грузовых вагонов задействованы 48 вагонных депо, из которых мощнейшие Ясынувата, Дебальцево (Донецкая железная дорога), Нижнеднепровск-узел, Батуринская (Приднепровская железная дорога), Здолбунив, Клепарив (Львовская железная дорога), Козятин (Юго-Западная железная дорога), им.Т.Шевченко (Одесская железная дорога), Основа (Южная железная дорога).