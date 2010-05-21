Грузоперевозки в Украине выросли на 15,3%

Грузовые перевозки в Украине в январе-апреле т.г. выросли на 15,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 237,8 млн. т/км.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Сообщается, что грузооборот увеличился на 14,2% - до 124 млрд. 579,6 млн. тонн.

В частности, перевозки грузов железнодорожным транспортом выросли на 33,2% - до 113,6 млн. тонн, грузооборот ж/д транспорта – на 10% - до 66 млрд. 568,1 млн. т/км.

Перевозки грузов автотранспортом выросли на 14%, до 42,2 млн. тонн, водным – на 8,1%, до 2,4 млн. тонн, трубопроводным – на 20,8%, до 60 млн. т. В то же время перевозки авиатранспортом снизились на 1,7%, до 0,03 млн. т.

Напомним, транспортные предприятиями Украины за первый квартал 2010 года перевезли 172,7 млн. тонн грузов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

Перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.