Авиаторы ВМС Украины изучат опыт США

Группа морских летчиков Военно-морских сил Украины с 23 по 29 мая в американском городе Пенсакола (штат Флорида) будет изучать вопрос выживания на воде авиационных подразделений, в частности, опыт ВМС США в организации поисково-спасательных операций во время вынужденного приводнения летательных аппаратов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, визит делегации морских летчиков в США проходит в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на май-июнь текущего года.

Группу возглавляет заместитель начальника морской авиации командования ВМС Украины полковник Андрей ОРЛОВ.