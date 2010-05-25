Nokia и Yahoo! объявили о создании "стратегического союза"

Финская Nokia и американская интернет-компания Yahoo! объявили о создании "стратегического союза", в рамках которого Nokia предоставит через интернет-службу Yahoo навигационные услуги, включая интерактивные карты для ориентации на местности. Получить их можно будет как по компьютеру, так и мобильному телефону.

Со свой стороны Yahoo предоставит Nokia доступ к своим социальным сайтам, включая чатрумы, а также службе электронной почты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Yahoo является второй по объемам поисковой системой Интернета, контролируя 12,5 проц данного сегмента мировой сети.