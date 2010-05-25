Сегодня заработают не менее 100 сайтов в зоне .рф

Размещение файла зоны домена .рф будет произведено сегодня в течение дня, после чего кириллические доменные имена станут доступны в сети.

"На сегодняшний день было обработано чуть более сотни заявок на включение сайтов, при этом ситуация изменяется каждый час", - сообщила РИА Новости член совета директоров Координационного центра национального домена сети Интернет Юлия Овчинникова.

Первые два адреса в кириллическом домене верхнего уровня - президент.рф и правительство.рф - заработали уже 13 мая. Начиная со вторника, такую возможность получают все адреса, зарезервированные в кириллическом домене и заказавшие у регистратора соответствующую функцию.

Российский национальный кириллический домен верхнего уровня официально получил обозначение .рф 5 ноября 2008 года в рамках 33-й конференции ICANN в Каире. Окончательное делегирование домена было произведено 22 апреля 2010 года. Координационный центр назначен администратором домена.

Россия стала первой страной с нелатинским алфавитом, получившей национальный страновой домен. В конце прошлого года началось приоритетное резервирование доменов в зоне .рф для органов государственной власти и компаний - обладателей зарегистрированных товарных знаков. Его планировалось завершить весной, однако позднее было принято решение изменить правила приоритетного резервирования, и оно было продлено до осени 2010 года. В дальнейшем зарегистрировать кириллическое доменное имя смогут все желающие. Сейчас в зоне .рф зарезервировано уже более 10 тысяч адресов.

По прогнозам Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, к концу 2010 года количество интернет-сайтов в кириллическом домене может составить 25-50 тысяч. Впоследствии в зоне .рф планируется создать государственную электронную почту для общения граждан с госорганами.