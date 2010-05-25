Возобновлены авиаперелеты между Россией и Грузией

Со вчерашнего дня на некоторое время возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией.

Как сообщает Радио «Свобода», авиакомпания «Аэрзена – грузинские авиалинии» вновь начинает осуществление чартерных рейсов в Москву и другие российские города.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Восстановлено в 2008 году и затем снова отменено в августе того же года после российско-грузинского военного конфликта.