Возобновлены авиаперелеты между Россией и Грузией
10:31, 25 мая 2010Транспорт/Связь
1
На некоторое время
Как сообщает Радио «Свобода», авиакомпания «Аэрзена – грузинские авиалинии» вновь начинает осуществление чартерных рейсов в Москву и другие российские города.
Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Восстановлено в 2008 году и затем снова отменено в августе того же года после российско-грузинского военного конфликта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter