"АэроСвит" рассчитывает на пятый среднемагистральный Boeing

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" в этом году пополняет флот партией из пяти самолетов Boeing 737 различных модификаций и до конца лета получит пятый самолет. Об этом УНИАН сообщили в компании.

В частности, в апреле-мае текущего года перевозчик получил два Boeing 737-500, один Boeing 737-400 и один Boeing 737-300. Еще один Boeing 737-300 поступит в распоряжение "АэроСвита" до конца летнего сезона. Все воздушные суда предоставлены авиакомпании на условиях операционного лизинга.

Как отмечается в сообщении, расширение самолетного парка связано с увеличением компанией объемов работ в период летней навигации 2010 года, возобновлением эксплуатации ряда направлений, открытием новых маршрутов и повышением интенсивности сообщения по остальным воздушным линиям. Как результат, в пик летнего сезона количество стыковок в аэропорту "Борисполь между всеми пунктами обновленной маршрутной сети "АэроСвита" возрастет, по сравнению с прошлогодним летним периодом, на 35%, а транзитный поток через главный аэропорт Украины увеличится на 30%.

Напомним, с начала летнего сезона "АэроСвит" возобновил приостановленные в зимний период полеты в Будапешт, Стокгольм, Гамбург, Дюссельдорф, Астану, Дели и Торонто. В апреле перевозчик открыл ряд новых маршрутов, связав столицу Украины собственными рейсами с Кишиневом, Бухарестом, Вильнюсом и Ригой. А в июне "АэроСвит" намерен расширить сеть международных направлений из регионов Украины. Компания, в частности, начнет полеты в Ригу – из Одессы, в Санкт-Петербург – из Одессы и Донецка.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Ее флот, с учетом четырех воздушных судов, уже поступивших в эксплуатацию в апреле-мае, состоит из 13 среднемагистральных Boeing 737 и трех дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими компаниями – партнерами "АэроСвит" на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.

"АэроСвит" оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года компания обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок. Перевозчик также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины.