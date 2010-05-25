«Укрзализныця» заменила поезд Харьков-Владивосток прицепными вагонами

Маршрут следования поезда № 53/54 сообщением Харьков — Владивосток с 30 мая т.г. будет ограничен до станции Уфа. Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», такое решение было принято совместно с российскими железнодорожниками из-за отсутствия спроса.

При этом в сообщении на Владивосток в составе поезда № 53/54 Харьков — Уфа предусмотрено курсирование двух прицепных вагонов (один вагон Харьков — Владивосток и один вагон Киев — Владивосток курсированием через день), в сообщении до Красноярска — также двух вагонов (один вагон Харьков — Красноярск курсированием через день), и по одному вагону Мариуполь — Красноярск и Днепропетровск — Красноярск курсированием один раз в четыре дня каждый. Прицепка вагонов, которые будут курсировать во Владивосток и Красноярск, будет осуществляться к поезду №133/134 Пенза — Владивосток на станции Самара.

Как поясняют в «Укрзализныце», при разработке графика движения пассажирских поездов на 2010-2011 гг. было принято решение ограничить маршрут следования поезда № 53/54 Харьков — Владивосток до станции Уфа, поскольку прямых пассажиров из Харькова во Владивосток за один рейс было не более 10 человек. Основная высадка пассажиров осуществлялась на станциях Самара, Уфа, Челябинск, Новосибирск и Красноярск.

Как отмечают в ведомстве, утвержденный порядок курсирования поезда № 53/54 Харьков–Уфа с безпересадочными вагонами до Владивостока, Красноярска обеспечит в полном объеме вывоз пассажиров в данном направлении.

Справка УНИАН. Скорый поезд № 53/54 Харьков — Владивосток формирования Южной железной дороги курсирует с 1986 года. Сначала в состав поезда входили 9 пассажирских вагонов и вагон-ресторан приписки Южной железной дороги, а также 9 прицепных вагонов Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской, Красноярской и Байкало-Амурской железных дорог. В летний период поезд курсировал ежедневно, в осенне-зимний период – через день по парным числам.

С 1994 года поезд начал курсировать весь год через день по парным числам, а схема его изменилась: в поезде курсировали 10 пассажирских вагонов и вагон-ресторан формирования «Укрзализныци» (5 вагонов Южной железной дороги, два вагона Донецкой, два вагона Юго-Западной и один вагон Приднепровской железных дорог).