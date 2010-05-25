Оператор ITC модернизировал 3G-сеть

Оператор сотовой связи ITC (ТМ СDMA Ukraine) модернизировал существующее 3G-покрытие в большинстве регионов, что позволило повысить скорость доступа в Интернет для абонентов до 3,1 Мбит/с. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Сообщается, что в апреле-мае 2009 г. компания провела работы по модернизации существующего сетевого оборудования, в результате чего существенно возросли скоростные показатели доступа в Интернет по технологии EVDO. Средняя скорость доступа увеличилась, по меньшей мере, в 1,5-2 раза для жителей Винницы, Чернигова, Львова, Луцка, Ровно, Ужгорода, Тернополя, Севастополя, Житомира, Бердичева и Николаева. В Киеве скоростные показатели изначально были максимальными в рамках используемой технологии. Кроме того, в результате модернизации мобильный 3G-интернет от СDMA Ukraine теперь можно использовать на всей территории покрытия независимо от региона подключения. Например, абоненты Львова могут пользоваться услугой в Киеве и других городах при наличии 3G-покрытия.

Справка УНИАН. СП ООО International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine.

СDMA Ukraine является национальным оператором сотовой связи и мобильного интернета, предоставляющим услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 Центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.