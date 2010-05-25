ЮЗЖД временно меняет движение ряда пригородных поездов

В связи с ремонтными работами на перегоне Киев-Московский - Дарница, Юго-Западная железная дорога временно меняет движение некоторых пригородных электропоездов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, следовательно, 25, 26, 27 и 28 мая 2010 года с 12.15 до 16.15 пригородные поезда будут следовать через станцию Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.

В частности, это касается поездов №6912 Борщаговка-тех. – Нежин, №6913 Носовка – Борщаговка-тех., №6915 Нежин – Борщаговка-тех., №6811 Яготин – Борщаговка-тех., №6917 Нежин – Борщаговка-тех., №6816 Борщаговка-тех. – Яготин.

Согласно сообщению, в вышеупомянутые дни состоятся изменения также и в расписании движения пригородных поездов повышенного комфорта №812 и №816.