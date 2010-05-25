Госспецсвязь представила новую разработку «Электронная Украина»

Государственная служба специальной связи и защиты информации представила перспективное решение защиты информационных ресурсов – «Электронную Украину».

Как сообщили УНИАН в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, накануне в Киеве состоялась XIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах».

В рамках конференции государственное предприятие «Украинские специальные системы» Государственной службы специальной связи и защиты информации представило перспективное решение защиты информационных ресурсов – «Электронная Украина».

Как отмечают в Госспецсвязи, инновационность разработки заключается в совершенно новой философии построения защиты информационных ресурсов, которая вызвала большой интерес у ведущих специалистов в области IT, в том числе у генерального директора компании «Майкрософт» по странам Европы Пьера ПАОЛО.

Разработка «Электронная Украина» соответствует более чем 300 международным стандартам, что позволяет уже сегодня внедрить абсолютно защищенный межведомственный документооборот в рамках Национальной системы конфиденциальной связи, развернуть легитимную инфраструктуру электронной цифровой подписи, решить проблему «единого окна» в общении граждан с органами государственной власти.

По итогам работы конференции принято решение о создании Консультационного совета при главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леониде НЕТУДЫХАТЕ, в состав которого вошли ведущие интеллектуальные центры страны в сфере защиты информации.