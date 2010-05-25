На базе Крюковского вагонзавода будут производить трамваи?

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает возможность производства трамваев на базе Крюковского вагоностроительного завода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, руководство министерства посетило предприятие и провело предварительные переговоры.

«Они хотят, чтобы мы создали современный трамвай. С современным электроприводом, соответствующим уровнем комфорта и безопасности. С соответствующими условиями для инвалидов и пожилых людей. И главное - чтобы не дорого», – сказал В.ПРИХОДЬКО.

Он отметил, что в случае принятия решения о производстве трамваев, первый трамвай появится не ранее следующего года.

«Это будет конкурентная продукция. Мы учтем все составляющие: цену, качество и сроки изготовления», - сказал глава набсовета.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3300 штук