Крюковский вагоностроительный изготовил первый плацкартный вагон

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) изготовил первый современный плацкартный вагон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, первый плацкартный вагон изготовлен для Беларуси.

«Это первый наш плацкартный современный вагон для соседей - для Беларуси, а, к сожалению, не для нас - Украины. Цена абсолютно конкурентная. В новом вагоне и вакуумный туалет, и кондиционер, и все условия», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Он отметил, что Беларусь готова закупить несколько подобных вагонов.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3300 штук.