«АэроСвит» начал эксплуатировать второй Ан-148

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" приступила к использованию второго самолета Ан-148, переданного перевозчику в коммерческую эксплуатацию Государственным предприятием "Антонов".

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, 23 мая это воздушное судно выполнило под флагом "АэроСвита" свой первый международный коммерческий рейс, доставив пассажиров из Киева в московский аэропорт "Внуково".

Новый Ан-148, как и первый самолет данного типа, выполняющий полеты под позывными "АэроСвита" с лета прошлого года, помимо московского направления предполагается также использовать на маршрутах в Будапешт, Варшаву, Вильнюс, Ригу, Санкт-Петербург, Стамбул, Стокгольм, Тбилиси и другие города.

Напомним, "АэроСвит" и госпредприятие "Антонов" приступили к совместной эксплуатации Ан-148 на воздушных линиях в пределах Украины в начале июня 2009 г. Свой первый рейс под позывными "АэроСвита" самолет выполнил по маршруту Харьков-Киев. В декабре 2009 г. украинская компания начала использовать Ан-148 на международных направлениях.

28 апреля 2010 года на аэродроме ГП «Антонов» состоялась церемония передачи авиакомпании "АэроСвит" второго Ан-148.

Справка УНИАН. Компания «Аэросвит – Украинские Авиалинии», созданная а 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года «АэроСвит» обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных направлений в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок. Компания также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины - Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

Флот "АэроСвита" состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.

Ан-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на воздушных линиях протяженностью до 4000 км. Разработан в Украине на государственном предприятии «Антонов» при участии украинских и зарубежных конструкторских, исследовательских организаций и авиационных предприятий.