Dell запускает в продажу первый планшетный компьютер

Третья в мире по количеству производимых компьютеров американская компания Dell объявила накануне, что в предстоящем июне в продажу в Европе поступит ее первый планшетный компьютер. Получивший уже официальное название Streak, компьютер, который ранее анонсировался под рабочим именем "Мини-5", оснащен сенсорным экраном диагональю 5 дюймов и работает на базе разработанной компанией Google операционной системы Android, уже использующейся на многих смартфонах последнего поколения, сообщает ИТАР-ТАСС.

В будущем Dell расширит модельный ряд своих "планшетников", выпустив похожие устройства с большей диагональю экрана - 7 и 10 дюймов, соответственно.

Цена нового компьютера пока держится в секрете. Позднее в нынешнем году Streak поступит в продажу и на рынке США.