ЛЖД запускает пассажирский поезд повышенного комфорта

Львовская железная дорога с 1 июня т.г. начнет курсировать пассажирский поезд повышенного комфорта второго класса (рельсовый автобус) сообщением Львов-Тернополь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Из Львова поезд будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 7.30, и будет прибывать в Тернополь в 9.10. На пути следования рельсового автобуса предусмотрена остановка в Золочеве (8.20–8.22). Со станции Тернополь-Пассажирский поезд будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 19.52 с остановкой в Золочеве (20.37–20.39) и будет прибывать во Львов в 21.30.

Стоимость проезда будет составлять 24 грн. 45 коп. Предварительная продажа билетов осуществляется за 10 суток до отправления поезда в кассах.

Напомним, что проект внедрения этого маршрута рельсового автобуса прошел широкое общественное обсуждение. На протяжении месяца в адрес железнодорожников поступали предложения о времени, периодичности и особенностях курсирования поезда. Проработав их, железнодорожники определили оптимальное время и расписание движения рельсового автобуса.