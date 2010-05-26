ФГИ планирует объявить конкурс по продаже “Укртелекома” в августе

Фонд государственного имущества Украины планирует объявить приватизационный конкурс по продаже 92,79% госпакета акций ОАО “Укртелеком” в августе этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, им уже подписан приказ об объявлении конкурса по продаже “Укртелекома” в августе.

А.РЯБЧЕНКО сообщил, что именно август является оптимальным временем объявления конкурса для того, чтобы успеть получить до конца года в бюджет средства от продажи данного телекоммуникационного предприятия.

В тоже время, по его словам, на сегодня данный госпакет компании еще находится в управлении Министерства транспорта и связи. По информации председателя ФГИУ, Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос о передаче госпакета акций “Укртелекома” для последующей продажи Фонду госимущества.

Как сообщил А.РЯБЧЕНКО, на сегодня стоимость планируемого к продаже пакета акций «Укртелекома» составляет 9 млрд. грн., однако, отметил он, в последние месяцы наблюдается тенденция к повышению цены его акций. Таким образом, по оценке А.РЯБЧЕНКО, к моменту продажи пакета его реализационная стоимость может составить около 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн.