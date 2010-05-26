«Укрзализныця» выберет лучшего проводника

Завтра в Харькове

27 мая 2010 года в 10:00 в помещении дома культуры «Железнодорожник» (г. Харьков, ул. Котлова, 83) состоится финальная часть всеукраинского конкурса «Лучший проводник 2010». В конкурсе примут участие представители всех 6 железных дорог Украины. Представители СМИ приглашаются к участию в мероприятии. Аккредитация по телефону: (095) 317-20-21.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter