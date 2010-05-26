Крюковскому ВСЗ нужно 80 млн. грн.
Для достройки цеха
Для завершения строительства цеха пассажирского вагоностроения Крюковскому вагоностроительному заводу необходимо 80 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции заявил председатель Наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.
По его словам, строительство цеха было приостановлено из-за кризиса.
«Там построен только скелет здания. На него минимум, для запуска первой очереди, необходимо 80 млн. грн. Тогда мы выйдем с территории грузового вагоностроения со своими пассажирскими кузовами. Мы их сегодня строим параллельно. Конечно, максимально используются площади, но культура производства предпочтительная для раздельной сборки вагонов», - сказал В.ПРИХОДЬКО.
Напомним, завод планирует построить комплекс цехов пассажирского вагоностроения мощностью до 200 вагонов в год.
Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.
ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.
Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.