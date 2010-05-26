Крюковскому ВСЗ нужно 80 млн. грн.

Для завершения строительства цеха пассажирского вагоностроения Крюковскому вагоностроительному заводу необходимо 80 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции заявил председатель Наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, строительство цеха было приостановлено из-за кризиса.

«Там построен только скелет здания. На него минимум, для запуска первой очереди, необходимо 80 млн. грн. Тогда мы выйдем с территории грузового вагоностроения со своими пассажирскими кузовами. Мы их сегодня строим параллельно. Конечно, максимально используются площади, но культура производства предпочтительная для раздельной сборки вагонов», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Напомним, завод планирует построить комплекс цехов пассажирского вагоностроения мощностью до 200 вагонов в год.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.