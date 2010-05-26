На городскую электричку предусмотрено 30 млн. грн.

На обустройство городской электрички в бюджете Киева на текущий год предусмотрено 29,1 млн. грн.

Как сообщает муниципальная газета “Хрещатик” (№71 (3702)) со ссылкой на пресс-службу Юго-Западной железной дороги, которая совместно с КГГА реализовывает проект городской электрички, на протяжении 2010 года в Киеве обустроят три дополнительные станции городской электрички - "Сырец", "Борщаговка" и "Рубежовская". Именно на это предусмотрены указанные средства.

По информации издания, станцию “Сырец” расположат между улицами Щусева и Стеценко, вблизи одноименной станции метро. Сейчас оттуда к станции метро “Петровка”, с которой электричка должна соединить эту станцию, курсирует только постоянно переполненная маршрутка № 410.

Станция “Борщаговка” будет находиться под автомагистралью (проспект Космонавта Комарова), где в настоящее время сооружается линия скоростного трамвая.

Станцию “Рубежовскую” построят в парке “Нивки”. В перспективе запланировано постепенное удлинение маршрута, в частности до станций "Дарница" и "Киев-пасажирский".

После завершения строительства железнодорожно-автомобильного моста через Днепр городская электричка будет курсировать по всему железнодорожному кольцу.

Газета напоминает, что городскую электричку запустили в прошлом году. На протяжении этого времени поезда курсируют в часы пик от станции метро “Петровка” до станции “Троещина”. Ежедневно, кроме выходных, воспользоваться новым видом транспорта могут тысячи жителей столицы, в первую очередь из жилого массива Троещина. Для удобства пассажиров городская власть выделила три автобусных маршрута - №№59, 60 и 61, которые соединяют железнодорожную платформу с разными микрорайонами Деснянского района. Билет на городскую электричку стоит 1,7 гривни. Цена единого билета на электричку и автобус составляет 2 грн.