Акционеры «Авторадиатора» сменили состав набсовета

Акционеры ОАО «Авторадиатор» (г. Мариуполь), входящего в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавской обл.), сменили состав наблюдательного совета предприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

Сообщается, что решением акционеров уволены председатель наблюдательного совета «Херсонский завод карданных валов» и члены совета Внешнеторговая фирма «КрАЗ», Холдинговая компания «АвтоКрАЗ».

Кроме того, акционеры назначили новых членов набсовета Токмакский кузнечно – штамповальний завод, Каменец-Подольськавтоагрегат и Ольга БУРЛАЧКИНА.

Справка УНИАН. ОАО ”Авторадиатор” является единственным в Украине предприятием по производству радиаторов и отопительных систем для большегрузных автомобилей, тракторов и автобусов различных модификаций в том числе: КрАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ЮМЗ, ЛАЗ. Предприятие также оказывает услуги по ремонту радиаторов, как для большегрузных, так и для легковых автомобилей.