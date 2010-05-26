4G inside: в Киеве представлены ноутбуки для работы в сети WiMAX

FreshTel (Киев) стал первым международным оператором Mobile WiMAX в Украине, в сети которого начали работу ноутбуки со встроенным WiMAX адаптером от Intel. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе FreshTel.

Оператор связи четвертого поколения FreshTel и ведущий производитель микроэлектроники Intel представили четыре модели ноутбуков, полностью подготовленных к работе в сети FreshTel 4G.

Технология мобильного широкополосного доступа в интернет 4G становится стандартом для производителей ноутбуков. Все крупнейшие вендоры оснащают новые модели мобильных ПК процессорами Intel® Core™ 2010 года и встроенным адаптером Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250. Многополосный беспроводный сетевой адаптер способен работать в сетях WiMAX на трех частотах: 3,5, 2,5 и 2,3 ГГц. Благодаря запуску в сентябре 2009 года сети FreshTel, технология стала доступна всем жителям Киева и пригородов, а в течение 2010-2011 гг. сеть появится во всех крупнейших городах Украины.

Кирилл Дмитриев, президент Icon Private Equity отметил, что появление ноутбуков со встроенным WiMAX-адаптером – важный шаг в повышении доступности технологии 4G.

Дмитрий Конаш, региональный директор корпорации Intel в странах СНГ, выразил уверенность, что "Технологический альянс Intel – FreshTrel способствует динамичному развитию сетевой инфраструктуры в Украине и выводит на рынок новые модели использования мобильного интернета. Мы, в свою очередь, будем оказывать поддержку как со стороны взаимодействия с нашими глобальными партнерами – производителями ноутбуков, так и в продвижении комплексных сервисов конечным потребителям».

Справка УНИАН.Корпорация Intel– мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники. Специалисты корпорации создают высокотехнологичные продукты, являющиеся основой компьютеров и других вычислительных устройств во всем мире.

Freshtel – первый международный оператор WiMAX. В январе 2010 года сеть запущена в коммерческую эксплуатацию в Украине, а в апреле 2010 – в России. Абонентская база оператора насчитывает 35 тысяч активных пользователей. Freshtel работает по технологии mobile WiMAX в частотном диапазоне 3,4 – 3,6 Ггц. Скорость соединения достигает 20 Мбит/c на одно абонентское устройство. План развертывания FreshTel включает строительство сети в городах-милионниках Украины в 2010-2011 году. В конце первого полугодия 2010 года тестовая эксплуатация сети должна начаться в крупнейших городах юга России: Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. Акционеры проекта – Icon Private Equity, Intel Capital.

Технология Mobile WiMAX. Сети WiMAX работают в 147 странах мира, в том числе в Украине. Доступ четвертого поколения в Интернет предоставляют 568 компаний, среди которых Clearwire* в США, UQ* в Японии, VMAX* в Тайване, QMAX* в Сингапуре, FreshTel* в Украине и России. Более 620 миллионов пользователей живут в зоне покрытия сетей четвертого поколения. До конца 2010 года сети WiMAX охватят 800 миллионов пользователей. К концу 2011 года их число по разным оценкам, превысит миллиард. Все страны работают в стандартах 2,3/2,5 ГГц и 3,5 ГГц. Одиннадцать ведущих производителей компьютерной техники представляют более 100 моделей ноутбуков, поддерживающих технологию WiMAX.