ФГИ пока не намерен продавать госпакеты МАУ и «АэроСвита»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) пока не намерен продавать государственные пакеты акций авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и «АэроСвит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, на сегодня данные авиакомпании являются закрытыми акционерными обществами, поэтому в случае выставления на продажу госпакетов акций этих компаний первоочередное право на их покупку будут иметь их акционеры.

Как отметил А.РЯБЧЕНКО, данная продажа не является выгодной государству, поскольку стоимость этих госпакетов в случае их открытых продаж будет значительно выше.

«Разговор о продаже не имеет экономического основания, пока нам невыгодно продавать», – отметил председатель ФГИУ.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Уставный фонд компании составляет 19,36 млн. грн.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО «ГенАвиа-Инвест» – 24,999%.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.