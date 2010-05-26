Система внешнего электроснабжения «Борисполя» будет модернизирована

Кабинет Министров Украины своим распоряжением № 1076-р от 19 мая 2010 года утвердил рабочий проект «Реконструкция внешнего электроснабжения (подстанция 110/10 кВ, кабельные сети 110 кВ)» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины. Согласно сообщению, общая сметная стоимость реконструкции составляет 132 млн. 481 тыс. 203 грн. В частности, строительно-монтажные работы – 48 млн. 473 тыс. 92 грн., оборудование – 59 млн. 765 тыс. 633 грн., пуско-наладочные работы – 436 тыс. 171 грн., другие расходы – 23 млн. 806 тыс. 307 грн. Кроме того, на приобретение жилья для отселения жителей дома, который планируется снести, предусмотрено 3 млн. 500 тыс. грн. Ожидается, что реконструкция будет длиться 15 месяцев, из которых 2,5 месяца – подготовительный период.