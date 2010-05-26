В 1-м квартале в госбюджет поступило 225,6 млн. грн.

Новые подходы к „отбеливанию” рынка мобильных телефонов способствовали тому, что в первом квартале 2010 года в государственный бюджет поступило 225 миллионов 594 тыс. гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР).

«Благодаря внедрению в Украине новых правил относительно порядка ввоза и реализации мобильных телефонов, утвержденных Национальной комиссией по вопросам регулирования связи Украины (05.02.09 №1338, №1339), ситуация на рынке мобильных телефонов нормализуется и становится более прогнозируемой», - говорится в сообщении.

Отныне потребности граждан в сотовых телефонах удовлетворяются не за счет контрабандных телефонов, как это было раньше, а за счет соблюдения процедур, предусмотренных законодательством.

По данным аналитиков, в первом квартале 2010 года продажа мобильных терминалов в Украине составила 1,28 –1,48 млн. единиц.

В то же время Украинским государственным центром радиочастот субъектам ведения хозяйства и физическим лицам предоставлено разрешений на ввоз 2 млн. 034 тыс. мобильных телефонов. По информации Гостаможни, которая поступила в УГЦР, в Украину ввезены 1 млн. 634 тыс. телефонов. Разрешения действуют в течение 6 месяцев, поэтому количество "мобилок", легальным способом попавших на наш рынок, должно увеличиться.

Как сообщал УНИАН, согласно решениям НКРС от 5 февраля 2009 г. № 1338 „Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств” и № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

Не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных, которую ведет УГЦР в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.