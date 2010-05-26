ВБ: безопасность дорожного движения в Украине нужно усилить

Всемирный банк (ВБ) отмечает необходимость усиления безопасности дорожного движения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ведущий специалист сектора здравоохранения регионального управления Европы и Средней Азии Всемирного банка и основной автор отчета «Противостояние «смерти на колесах»: обеспечение безопасности дорожного движения в Европе и Центральной Азии» Патрицио МАРКЕС.

По его словам, ежегодные убытки Украины, обусловленные высоким уровнем дорожно-транспортного травматизма (ДТТ), составляют около 5 млрд. долл. Согласно исследованием ВБ, уровень смертности на 100 тыс. жителей в странах бывшего СССР в 5 раз превышает аналогичный показатель в странах Европы.

П.МАРКЕС подчеркнул, что ДТТ негативно отражается на группах населения экономически продуктивного возраста: 55% смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) приходится на людей в возрасте от 15 до 44 лет, причем преимущественно на возрастную группу 15-29 лет; более 80% из них – мужчины.

Основными причинами ДТП в Украине П.МАРКЕС назвал быструю езду, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также модель поведения водителей – непристегивание ремнем безопасности, пользование за рулем мобильным телефоном.

Как отметил П.МАРКЕС, в Украине отсутствует системный подход к решению вопроса усиления безопасности движения. По его словам, должна быть разработана среднесрочная программа или стратегия решения данной проблемы, определены основные цели и задания, при этом реализация такой программы должна получить поддержку на самом высоком уровне.

В свою очередь, глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР подчеркнул, что ВБ готов инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры Украины, но будет требовать от украинских властей конкретных шагов по улучшению системы безопасности движения.

«Если интенсивность движения будет расти без улучшений в безопасности движения, то Украина будет терять еще больше трудоспособного населения», – сказал М.РАЙЗЕР.

Также он отметил, что сегодня в Украине проблема высокого уровня дорожно-транспортного травматизма недостаточно освещается в средствах массовой информации.

«Смерть на дорогах – очень важный вопрос, и мы считаем, что СМИ должны больше внимания уделять ему», – отметил М.РАЙЗЕР.