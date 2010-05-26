«ИНГО Украина» выплатила 956,7 тыс. грн. возмещения
По договору страхования грузов
Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» произвела выплату страхового возмещения по договору ответственности транспортного оператора юридическому лицу из Киева.
Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, страховым случаем по договору является ответственность страхователя перед собственником груза, наступившая в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по договору о предоставлении своих услуг и повлекшая за собой полную либо частичную утрату, порчу или повреждение груза.
По информации страховой компании, событие было признано страховым в результате заявления страхователя о наступлении ответственности за товарные остатки, принятые на складское хранение. Сумма страхового возмещения составила 956 тыс. 697,65 грн.
Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.
По итогам I квартала 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 99 млн. грн., страховые выплаты составили 47,3 млн. грн.