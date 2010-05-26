«ИНГО Украина» выплатила 956,7 тыс. грн. возмещения

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» произвела выплату страхового возмещения по договору ответственности транспортного оператора юридическому лицу из Киева.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховым случаем по договору является ответственность страхователя перед собственником груза, наступившая в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по договору о предоставлении своих услуг и повлекшая за собой полную либо частичную утрату, порчу или повреждение груза.

По информации страховой компании, событие было признано страховым в результате заявления страхователя о наступлении ответственности за товарные остатки, принятые на складское хранение. Сумма страхового возмещения составила 956 тыс. 697,65 грн.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам I квартала 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 99 млн. грн., страховые выплаты составили 47,3 млн. грн.