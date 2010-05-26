Украина рассматривает вопрос о создании базы в ЮАР
17:15, 26 мая 2010Транспорт/Связь
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Для ремонта самолетов Ан
Украина рассматривает вопрос о создании в Южно-Африканской Республике (ЮАР) базы для ремонта самолетов Ан, осуществляющих полеты в южной части африканского континента.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.
Он отметил, что предложение о создании такой базы поступило со стороны ЮАР около двух недель назад.
«Наших самолетов в Африке летает много – порядка трехсот. Мы будем создавать базу при финансовом участии ЮАР и с нашим техническим участием», – сказал Д.КИВА.
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