Украина рассматривает вопрос о создании базы в ЮАР

Украина рассматривает вопрос о создании в Южно-Африканской Республике (ЮАР) базы для ремонта самолетов Ан, осуществляющих полеты в южной части африканского континента.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Он отметил, что предложение о создании такой базы поступило со стороны ЮАР около двух недель назад.

«Наших самолетов в Африке летает много – порядка трехсот. Мы будем создавать базу при финансовом участии ЮАР и с нашим техническим участием», – сказал Д.КИВА.