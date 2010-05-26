Госкорпорация Китая заинтересована в строительстве дороги к «Борисполю»

Министерство транспорта и связи Украины и Государственная корпорация машинной индустрии и комплексных подотрядов Китая обсудили возможность сотрудничества, в частности, в строительстве скоростной железной дороги Дарница – «Борисполь» и взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, под председательством первого заместителя министра транспорта и связи Украины Владимира КОРНИЕНКО уже были обсуждены вопросы возможного сотрудничества при участии Госавиаадминистрации, Юго-Западной железной дороги, международного аэропорта «Борисполь» и пр.

Участники совещания договорились о создании китайско-украинской рабочей группы для более детального обсуждения возможных путей реализации указанных проектов, по итогам работы которой будут определены конкретные мероприятия для организации работы в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи в августе 2008 года подготовило и подало на согласование причастных министерств и правительства проект строительства железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и ж/д вокзалом «Киев-пассажирский» в Киеве. Министерство транспорта планировало начать строительство железной дороги между Киевом и аэропортом «Борисполь» весной 2009 года и завершить его к чемпионату по футболу Евро-2012.

Планировалось, что это будет стандартный железнодорожный путь – 8 км, а дальше он будет проходить по уже существующему маршруту. Предполагалось, что часть пути проляжет по тоннелю.

Институт «Киевгипротранс» разработал технико-экономическое обоснование (ТЭО) железнодорожного пути. Были разработаны два варианта ТЭО – подземный и надземный. Подземный вариант рассчитан на 54 месяца строительства, а его стоимость составляет около 5 млрд. грн. Надземный вариант предусматривает строительство сроком 42 месяца, его стоимость – 3,8 млрд. грн.

Проектом скоростного железнодорожного пути интересовалась одна из ведущих японских компаний Itochu Corporation. Она сделала презентацию предварительных расчетов строительства всех инфраструктурных элементов будущего проекта, определив их ориентировочно в 290 млн. долл.