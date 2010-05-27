Против Apple в США проводится антимонопольное расследование

Министерство юстиции США проводит предварительное расследования законности доминирования компании Apple на рынке музыкальной продукции в интернете, сообщили три источника, знакомые с ситуацией. По их словам, министерство запросило информацию у некоторых музыкальных лейблов и онлайн-магазинов музыки ранее в этом месяце. Сотрудникам компаний были в основном заданы общие вопросы о ситуации на рынке, уточнили источники.

Ранее в СМИ сообщалось, что Apple воспользовался своим доминирующим положением на онлайн-рынке музыки чтобы исключить сотрудничество компаний с другими онлайн-сервисами, такими как Amazon.com, передает Reuters.