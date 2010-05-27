Компания HTC намерена увеличить долю на украинском рынке до 20%

Компания HTC Corporation, глобальный разработчик и производитель смартфонов, официально вышла на украинский рынок, представив в Украине новую линейку коммуникаторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что для отечественных пользователей отныне доступны официальные версии аппаратов Desire, Smart, HD mini, Wildfire, а также Legend – функциональный коммуникатор на платформе Android с улучшенным интерфейсом HTC Sense и 3,7-дюймовым AMOLED дисплеем.

Региональный директор HTC по Центральной Европе, России и СНГ Павел ОРЛИНСКИ отметил, что рынок Украины играет важную роль в общей стратегии НТС Corporation. По его словам, «в ближайшие пару лет мы планируем занять порядка 20% украинского рынка смартфонов».

Официальными дистрибьюторами НТС в Украине являются партнёры Юг-Контракт, МТI и «Алло».

Справка УНИАН. Корпорация HTC является одной из наиболее быстрорастущих компаний в индустрии мобильных аппаратов. HTC Corporation котируется на Тайваньской Фондовой Бирже.