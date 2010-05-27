Чистая прибыль «Киевстара» в 1 кв. снизилась на 39,5%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «Киевстар» в 1-м квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 39,5% и составила 224 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Чистая операционная выручка «Киевстара» в 1 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 4,8% и составила 2 млрд. 573 млн. грн.

Скорректированная OIBDA компании за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 10,3% и составила 1 млрд. 307 млн. грн.

При этом уменьшение выручки в компании связывают с фактором сезонности и внедрением мер по стабилизации абонентской базы в низкоценовом сегменте. Тем не менее, доля рынка в доходах остается самой высокой на рынке телекоммуникаций, но несколько снизилась по сравнению с 1-м и 4-м кварталами 2009 года. При этом общее проникновение мобильной связи в Украине также снизилось – на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, до уровня 119,7%.

Абонентская база «Киевстар» также устойчиво остается самой большой на рынке. Постепенное сокращение абонбазы, которое наблюдалось в 2009 году, в 1-м квартале 2010 года было стабилизировано – в течение 1-го квартала 2010 г. оно составило всего 88 тысяч абонентов. Молодежный сегмент по-прежнему остается наиболее подвижным. При этом запуск новых тарифных предложений свел к минимуму общий объем отключений и стабилизировал абонентскую базу.

ARPU – среднемесячный доход с одного абонента - в 1-м квартале 2010 г. по сравнению с 1-м кварталом 2009 г. в целом снизился незначительно (39,1 грн. до 38,5 грн), при этом уже в марте 2010 г. наблюдался рост ARPU.

Капитальные инвестиции компании за отчетный период выросли на 31,9% и составили 55,8 млн. долл.

В 1-м квартале 2010 года «Киевстар» запустил новое направление, подготовка к которому велась на протяжении 2009 года, – предоставление услуг фиксированного Интернета по технологии FTTB. Услуга «Домашний Интернет» на скорости до 100 Мбит/с в настоящее время предоставляется в 7 крупнейших городах Украины: Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 21,87 млн. человек (по состоянию на 01.05.2010). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах. Более 1,6 миллионов украинцев пользуются мобильным Интернетом «Киевстар».