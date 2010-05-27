Сборы кинотеатров впервые могут превысить 100 млн. долл.

Кассовые сборы украинских кинотеатров впервые могут преодолеть барьер в 100 млн. долларов, пишет еженедельник «Комментарии:».

Один из факторов этого – растущая популярность 3D-формата среди украинцев. Выторг кинотеатров страны только за первый квартал 2010 года был больше, чем за половину прошлого года, объяснила медиа-эксперт Ольга БОРОВСКИХ. До 70% кассы трех лидеров нынешнего проката - «Аватар», «Алиса в стране чудес» и «Битва титанов» - были получены за счет проката на цифровых экранах.

Это заставляет владельцев киносетей активно внедрять цифровой формат. «Если к премьере «Аватара» в конце прошлого года цифровых кинозалов едва насчитывался десяток, то в середине апреля новый формат поддерживало 39, а к премьере новой части приключений «Шрека» 20 мая работает уже 50», - рассказал заместитель директора компании «Киномир» Павел ПОКРОВСКИЙ.

В то же время эксперты побаиваются, что международный тренд по цифровизации кинотеатров и постепенный отказ дистрибьюторов от пленочных копий оставит без работы маленькие региональные кинотеатры, которым установка цифрового оборудования будет просто не по карману. Специально для них печатать пленки никто не будет.

В развитых странах этой проблеме нашли решение, которое устраивает и дистрибьюторов, и владельцев кинотеатров. Речь идет о механизме VPF (Virtual Print Fee), благодаря которому сами студии-мейджоры стимулируют комплексный переход на цифровые технологии.

При VPF-схеме с каждого билета, купленного в цифровом зале, являющегося участником такой программы, отчисляется фиксированная сумма, которая пойдет на покрытие расходов по инсталляции цифрового оборудования в кинотеатрах. В зависимости от договоренностей, кинотеатры оплачивают лишь треть стоимости цифрового оборудования. Но, учитывая сравнительно скромную кассу, которую делают голливудские фильмы в Украине, рассчитывать на внедрение VPF-механизма в ближайшей пять лет вряд ли стоит, пишут «Комментарии:».