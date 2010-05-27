Авиакомпания Germanwings перевезла 25 тыс. пассажиров

Немецкая low-cost авиакомпания Germanwings за первый год работы в Украине – с 16 мая 2009 г. по 16 мая 2010 г. - перевезла на маршруте между Кельном и Киевом 25 тыс. пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава отдела корпоративных коммуникаций Germanwings Хайнц Йоахим ШЕТТЕС.

По его словам, в 2010 г. (с января до конца декабря) компания рассчитывает перевезти на данном маршруте 21 тыс. пассажиров.

Он также сообщил, что компания на данный момент не планирует увеличивать частоту рейсов между Киевом и Кельном, которая составляет 3 раза в неделю. Загрузка рейса составляет около 80%. Также немецкий перевозчик не планирует открывать новые направления в Украину.

Как отметил Х. Й. ШЕТТЕС, зимой 2009/2010 гг. компания приостанавливала выполнение перелетов по маршруту Кельн-Киев-Кельн на 6-8 недель, из-за низкого спроса.

По его данным, минимальная и средняя цена билета в одну сторону остались на уровне прошлого года - соответственно 19,99 евро и 75-76 евро, включая налоги и сборы.

Как сообщал УНИАН, low-cost-перевозчик Germanwings (дочерняя компания немецкой авиакомпании «Люфтганза») с 16 мая 2009 г. открыла регулярный рейс по маршруту Кельн – Киев - Кельн. Полеты осуществляются 3 раза в неделю на самолете Airbus A319.

Справка УНИАН. Germanwings осуществила первый рейс 27 октября 2002 г., базовый аэропорт компании находится в Кельне. 100% акций компании принадлежит Deutsche Lufthansa.

Парк компании включает 30 самолетов Airbus A319. В 2010 г. компания будет осуществлять полеты по 148 направлениям. В 2010 г. Germanwings предлагает более 10 млн. пассажирских мест.