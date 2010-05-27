Охрана Укрзализныци предупредила кражи на 500 тыс. грн.

С начала 2010 года работники военизированной охраны «Укрзализныци» совместно с работниками транспортной милиции предупредили 426 краж имущества и оборудования на общую сумму свыше 466 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, при этом было задержано и передано правоохранительным органам 538 расхитителей.

В сообщении отмечается, что особенно опасны разворовывания деталей верхнего строения колеи, поскольку это угрожает безопасности движения поездов. Последний случай такой кражи был отмечен 25 мая на перегоне станций Шепетовка-Подольская-Судилков (Юго-Западная железная дорога). В частности, безработный гражданин похитил почти девяносто соединительных деталей колеи на сумму 3 тыс. 980 грн., что могло негативно отразиться на безопасности движения поездов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий расхититель был задержан и передан линейному отделению милиции станции Шепетовка.